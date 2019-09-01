В поселке Октябрьский Михайловского района появился новый парковый комплекс

В субботу, 31 августа, в поселке Октябрьский Михайловского района прошло торжественное открытие нового паркового комплекса, который в текущем году был отремонтирован в рамках реализации программы «Поддержка местных инициатив». Инициаторами реализации вышеуказанного проекта являются активисты 13 ТОС Октябрьского городского поселения.

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Елена Митина, депутат Рязанской областной Думы Владимир Сидоров и глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров.

Общий объем финансирования проекта составил 7,4млн. руб. На эти средства были благоустроены территории, расположенные на въезде в поселок и за Домом культуры, организованы зоны отдыха, облагорожен пруд, высажены цветы и деревья, установлены детская площадка, скульптурные композиции, лавочки, проведено освещение, заасфальтированы дорожки.

Работы по благоустройству парка будут продолжены. Запланирована установка новых скульптур, разрабатывается современный ландшафтный дизайн.

Открывая парк, Елена Митина отметила, что, когда три года назад начинались реализовываться проекты «Городская среда» и местные инициативы, многие сомневались – не останется ли это все предвыборными обещаниями, пустыми словами.

– Но мы видим, что планы воплощаются в жизнь. Сегодня мы с вами открываем новый парковый комплекс, где можно почтить память павших земляков, отдохнуть всей семьей в красивом месте, а детям поиграть вместе со сверстниками. Это правильно, когда инициатива исходит от самих граждан, потому что жители поселка лучше знают, что для них наиболее важно, – подчеркнула парламентарий.

В рамках праздничной программы для мальчишек и девчонок были организованы многочисленные развлекательные и интерактивные площадки, установлены игровые аттракционы.

Фото – Сергей Храпенков и Михайлов-ТВ