Елена Митина оценила ход строительства школы в селе Незнаново

В пятницу, 31 января, депутат Госдумы, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» Елена Митина вместе с главой администрации Кораблинского района Ниной Объедковой оценила ход строительства школы на 132 учащихся в селе Незнаново. На ее строительство в рамках национального проекта «Образование» выделено 133 млн. руб.

На сегодняшний день идет отделка фасада здания и внутренних помещений.

В двухэтажном здании новой школы разместятся учебные классы, большой спортивный зал, столовая, компьютерный класс, библиотека, актовый зал. На пришкольной территории будут установлены игровые и спортивные площадки.

Начальник управления образования и молодежной политики районной администрации Ирина Сивцова рассказала, что в Незнановской школе будут обучатся не только дети из этого села, но и из села Семион. Планируется, что двери новой школы распахнутся 1 сентября 2020 года.