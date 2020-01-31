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В Кораблинском районе открыли «Парту Героя» в честь педагога

В пятницу, 31 января, в Кораблинской школе имени Героя РФ И.В.Сарычева прошло торжественное открытие «Парты Героя» первого директора школы Игоря Николаевича Зыканова.

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Елена Митина, глава администрации Кораблинского района Нина Объедкова, Начальник управления образования и молодежной политики районной администрации Ирина Сивцова, супруга героя Нина Зыканова.

Игорь Зыканов отдал педагогической деятельности 40 лет. Среди его учеников – работники районной и городской администрации, кораблинские педагоги, известные спортсмены.

Бывшие ученики вспоминают, что Игорь Николаевич был строгим, но справедливым человеком, талантливым, мудрым педагогом и руководителем, примером трудолюбия, образцом для подражания всем последующим поколениям.

В августе 2019 года на стене школы появилась мемориальная доска ветерану педагогического труда, Почетному жителю Кораблино Игорю Зыканову.

К юбилею любимого педагога выпускники и учащиеся школы подготовили фотовыставку, провели вечер воспоминаний «Здравствуйте, дети мои!». Название было выбрано не случайно. Именно так каждое утро приветствовал Игорь Николаевич каждого входящего в школу ученика.

Право первой сесть за «Парту героя» было предоставлено участнице Российского Движения Школьников, члену педагогического отряда «Пеликан», ученице 10А класса Анне Чабриковой.

– Проект «Парта героя», как и многие другие патриотические акции, ставшие популярными по всей стране, был инициирован школьниками, их педагогами и родителями. Данный проект объединяет поколения, даёт возможность больше узнать об истории страны, малой родины, школы, – отметила Елена Митина. – Сегодня мы много говорим о поднятии престижа профессии учителя. Отрадно, что в качестве героя был выбран именно педагог, педагог с большой буквы, отдавший тепло своей души нескольким поколениям учеников.

Стоит отметить, что в данной школе это уже вторая «парта героя». Первая была открыта в честь Героя России Игоря Сарычева, чье имя носит школа. В рамках проводимого мероприятия были подведены итоги проекта «Парта Героя Сарычева».

Среди учащихся 5-7 классов победительницей стала ученица 5А класса Кристина Седых, получившая за полтора месяца 67 «пятерок».

Победителем среди 8-11 классов стала ученица 8А класса Виктория Пустуева. Она – победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году по географии, призер по математике, английскому языку, биологии. Именно Виктории было предоставлено почетное право сидеть за «партой героя» в течение триместра.

Победителям были вручены удостоверения и памятные значки.

– Всего на территории Рязанской области за прошедший год было открыто 65 «парт героев», посвященных ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, участникам локальных войн, людям, внесшим значительный вклад в историю нашей страны, – рассказала Елена Митина.

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