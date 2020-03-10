До сдачи досрочного периода ЕГЭ осталось 10 дней

Государственная итоговая аттестация каждый год заставляет волноваться выпускников. До начала основного периода остаётся 3 месяца.
В марте старшеклассники пишут ВПРы, а некоторые уже через 10 дней начнут сдавать ЕГЭ досрочно.Вот расписание досрочного периода:
20 марта – география, литература
23 марта – русский язык
27 марта – базовая математика, профильная математика
30 марта – иностранные языки без Говорения, биология, физика
1 апреля – говорение по иностранным языкам
3 апреля – обществознание, информатика
6 апреля – история, химия.