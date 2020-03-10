За выходные с улиц Рязани вывезли более 300 кубометров грязи

В Рязани проводится круглосуточная уборка улиц. В минувшие выходные на очистке города трудились 80 сотрудников и 140 единиц спецтехники Дирекции благоустройства города.

Они наводят чистоту на тротуарах и проезжей части дорог общего пользования, убирают смет, подметают мусор, ухаживают за клумбами, удаляют несанкционированные рекламные объявления.

Ночью будет проводиться механизированная уборка проезжей части дорог общего пользования. Вывоз смета и грунтовых наносов планируется с улиц Зубковой, Высоковольтной и Московское шоссе с 22.00 до 6.00.