Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

РИА «7 новостей» представляет обзор новостей из разных уголков Рязанской области.

На пожаре в Клепиковском районе пострадал человек. Прокуратура требует отремонтировать мост в Клепиковском районе. Москвич отделался штрафом за убийство лося в Клепиковском районе.

В ДТП в Касимовском районе погиб 35-летний мужчина. В Рязанской области автобус съехал с дороги в кювет

На трассе М-5 В Рыбновском районе «Газель» сбила двух пешеходов.

В Рязанском районе пропал 82-летний мужчина. Под Рязанью найден повешенный мужчина.Труп пропавшего мужчины нашли на берегу водоёма под Рязанью.

Школьники Скопинского района присоединились к акции #НАШПОЭТАН. Работница рязанской библиотеки, уволенная за «прогулы» во время больничного, отсудила компенсацию. В Скопинском районе пропала несовершеннолетняя девушка.

Редкие летучие мыши облюбовали каменоломню в Шацком районе.

Бывшего глав администрации Шиловского района будут судить за превышение полномочий. Бабушка погибших на пожаре детей обращалась в полицию, но реакции не последовало, дело передано в суд. Житель Шиловского района получил 9 лет колонии за убийство отца.

По требованию прокуратуры Кораблинского района заблокировали сайты с проститутками. Детская шалость с огнём стала причиной пожара в Кораблинском районе.

В Спасском районе восстановлено движение по наплавному мосту.

Прикрываясь 7-месячным ребёнком, рязанка привезла в Пронский район крупную партию наркотиков.

В ДТП с фурой в Путятинском районе погибли женщина и маленький ребёнок.