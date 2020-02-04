По требованию прокуратуры заблокировали сайты с проститутками

После вмешательства прокуратуры Кораблинского района были заблокированы сайты, рекламирующие услуги проституток. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.



В ходе проверки было установлено, что сайты находятся в интернете в свободном доступе, на них можно попасть без регистрации и пароля, познакомиться с информацией может любой пользователь, в том числе и несовершеннолетний.



Прокуратура обратилась с заявлением в Железнодорожный районный суд Рязани, который и принял решение о блокировке 44 сайтов в интернете. На данный момент доступ к ним закрыт.

