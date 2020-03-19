Бывший полицейский, сбивший насмерть пешехода в Рязани, получил условный срок

В четверг, 19 марта, Советский районный суд Рязани вынес приговор бывшему сотруднику полиции, который сбил насмерть пешехода.



Напомним, ДТП случилось на Касимовском шоссе поздно вечером 19 октября 2019 года. Под колёсами автомобиля Hyundai погиб 43-летний житель Рязани. Управлявший иномаркой сотрудник полиции находился в нетрезвом состоянии. Позднее он был уволен из органов.



В ходе следствия и суда было установлено, что изначально полицейский не планировал садиться за руль. Вместе с родными он был за городом, выпивал. Вечером произошла ссора и подсудимый решил вернуться домой. В итоге случилось смертельное ДТП.



Суд учёл смягчающие обстоятельства. Помощь следствию, наличие ребёнка и беременность супруги, а также выплату денег тёте погибшего пешехода. Мужчину признали виновным и приговорили к 6 годам лишения свободы условно. Испытательный срок – четыре года. Также в течение 3 лет ему запрещено управлять автомобилем.



Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

