Житель Рязани выиграл в лотерею более 3,7 миллиона рублей

Житель Рязани выиграл в лотерею 3 млн 746 тыс 561 рубль. Об этом сообщила пресс-служба «Столото».

Лотерейный билет «Зодиак» рязанец купил в приложении. На это он потратил всего 25 рублей.

Выиграл мужчина в 1843-м тираже лотереи, который прошёл 30 августа. Счастливыми для него стали цифры 31, 12, 65, которые он отметил в первых трёх игровых полях, и – 10.

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В это лотереи цифры обозначают день, месяц, год и знак зодиака. Получается, что победитель выбрал дату 31 декабря 1965 года и знак зодиака – козерог.

О том, почему он выбрал именно такую комбинацию, рязанец расскажет, когда приедет в лотерейный центр «Столото» в Москве для оформления выигрыша.