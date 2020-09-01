Житель Касимовского района угрожал зарезать односельчанку

В Касимовском районе сотрудники полиции утихомирили нетрезвого буяна. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась 39-летняя жительница деревни Лощинино и сообщила, что 43-летний односельчанин угрожает зарезать её ножом.

Полицейские немедленно выехали на сообщение об угрозе убийством и предотвратили тяжкое преступление. Нож изъяли.

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По предварительной информации, 43-летний мужчина, находясь дома, отмечал день рождение матери и употреблял алкоголь. В какой-то момент у сельчанина возникла мысль, что его сосед ведет неправильный образ жизни и он, как учитель, должен направить его на верный путь. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина направился к своему соседу, чтобы поучить его правилам жизни, а для убедительности прихватил кухонный нож.

Зайдя в дом, «учитель» не обнаружил соседа, но встретил его жену. Предположив, что сосед прячется дома, нетрезвый мужчина потребовал, чтобы женщина позвала мужа, на что она ответила, что супруга дома нет. Заподозрив соседку в лукавстве, мужчина стал угрожать ей ножом, что убьет ее, если она не скажет, где находится ее супруг. В доме также находились несовершеннолетние дети, которые испугались агрессивного соседа и стали кричать. На крик прибежала мать этого мужчины. Потерпевшая вызвала полицию. Полицейские незамедлительно прибыли на место и утихомирили нетрезвого буяна.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст.119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).