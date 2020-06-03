За два месяца Фонд продовольствия «Русь» передал семья в Рязани 116 тонн продуктов

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Почти два месяца назад в Рязани открылось отделение Фонда продовольствия «Русь». Фонд является первым в России банком еды, основная функция которого — перераспределять излишки продуктов. Благодаря партнерству с крупными сетями ритейла и компаниями-производителями мы имеем возможность формировать продуктовые наборы для нуждающихся слоев населения. Речь идет о продуктах, пригодных к употреблению по всем нормам действующего законодательства.

За такое непродолжительное время работы было передано в помощь семьям Рязани 116 тонн продуктов, из чего было создано более 15 000 продуктовых набора.

Деятельность отделения Фонда ориентирована на поддержку именно семей с детьми. У многих сократились доходы, многие остались без работы. Однако потребности остались. В таких условиях благотворительная продовольственная помощь становится ощутимой и актуальной. У Фонда нет унифицированного набора. Мы передаем те продукты, которые отдают партнеры на благотворительные цели. В данный момент идет раздача комплексных наборов: мука, рис, гречка, три вида консервов, масло растительное, чай, кофе, макароны, печенье, шоколад.

«Я — мама четверых детей. В настоящее время нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. В период пандемии муж не работает, получает минимальную зарплату, которая уходит на оплату услуг ЖКХ и ипотеки. Проживаю вместе с семьей в 3- комнатной квартире, которая находится в ипотеке и требует ремонта. Бабушка живет отдельно, но помогать материально не имеет возможности, так как получает небольшую пенсию. Денег не хватает на самое необходимое» – говорит Галина, одна из благополучателей помощи от Фонда.

Фонд продовольствия «Русь» осуществляет свою деятельность, в том числе, благодаря переводам от физических лиц и компаний. Поддержать ее вы можете, осуществив перевод на сайте или через СМС на номер 3434 еда (пробел) сумма.

Задачи, которые решает Фонд продовольствия «Русь», не только социальные, но и экологические. Спасение еды позволяет и накормить людей, и избежать загрязнение окружающей среды отходами в виде неиспользованной продукции.

Помимо материальной помощи, всегда приветствуется волонтерская. Принять участие в осуществлении миссии Фонда можно, заполнив анкету.

В период пандемии работа волонтеров оказалась особенно ценна и показательна. Люди, не боясь, выходят на склад, чтобы принять товары от доноров, сформировать из них наборы для нуждающихся.







