Главврач Рязанской ОКБ сбрил усы для борьбы с коронавирусом

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Вирус, который осел на волосах, может после оказаться на руках, головном уборе, подушке. Это опасно не только для переносчика, но и для членов его семьи, коллег, окружающих. Зная об этом свойстве вируса, врачи в рязанской ОКБ приняли решение снизить риски. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Акцию назвали «Коронавирус под ноль». Мужчины остригают волосы максимально коротко и избавляются от растительности на лице. Многие из них сделали это прямо на рабочем месте: в условиях пандемии ходить в парикмахерскую опасно и некогда. Даже главный врач Дмитрий Хубезов распрощался с усами, которые уже стали частью личного бренда.

До окончания пандемии врачи продолжат носить короткие причёски. Во время акции с прическами распрощались около 20 врачей.