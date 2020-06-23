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Власти ответили на просьбы рязанцев открыть дежурные группы в детсадах

7info
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Представители Роспотребнадзора вновь ответили на просьбы рязанцев открыть дежурные группы в детских садах. Комментарий появился на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова. 

В сообщении Роспотребнадзора отмечается, что на втором этапе снятия ограничений из-за коронавируса детские сады открывать не рекомендуется. 

– Все образовательные организации возобновят деятельность на 3 этапе, – говорится в сообщении ведомства. 

Судя по ответу, ждать открытия дежурных групп в детских садах Рязани не стоит. Через некоторое время дошкольные учреждения начнут работу в обычном режиме. Правда, когда начнётся третий этап, пока неизвестно. 

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