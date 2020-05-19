В тяжёлом состоянии находятся 16 рязанцев с коронавирусом

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о состоянии заболевших коронавирусом.
На 19 мая в больницах Рязани находятся 230 пациентов с COVID-19. В числе госпитализированных 10 детей.
Состояние 16 пациентов оценивается врачами как тяжёлое. 8 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. 170 госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 44 – в удовлетворительном.
Остальные заболевшие переносят коронавирус легче, госпитализация им не требуется.
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