В Сасове избрали председателя городской Думы

19 августа на заседании Думы города Сасово главой муниципалитета и председателем Думы на общественных началах избран Геннадий Манухин. Он является главным редактором газеты «Сасовская неделя». С 2008 года – депутат Думы города Сасово, а с 2011 был заместителем председателя.

Геннадий Манухин родился 10 июня 1959 года в селе Заболотье Сасовского района. Окончил 10 классов школы №1 в 1976 году. После окончания военного училища до 1992 года служил в вооруженных силах в войсках ПВО, а затем в Сухопутных войсках на командных и политических должностях. Подполковник запаса. Участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в мае-июне 1986 года. С 1988 по 1991 год был слушателем военно-политической академии. Награжден медалью «За боевые заслуги».

С 1992 года работал на руководящих должностях в различных коммерческих структурах, с 2002 года – индивидуальный предприниматель. В 2005 году начал издавать газету «Регион 62 Бизнес», на базе которой в 2009 году стали выпускать газету «Сасовская неделя». В 2014 году газета стала обладателем Гран-при Губернатора Рязанской области в региональном конкурсе «Хрустальный журавль».

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Геннадий Манухин – член регионального правления Союза журналистов России, председатель общественного совета при МО МВД России «Сасовский». За добросовестный труд и активную жизненную позицию отмечен Почетными грамотами Губернатора области, Рязанской областной Думы, знаком Губернатора «За усердие», медалью «За усердие во славу г. Сасово» и многими другими почетными знаками и медалями.

Заместителем председателя Думы в тот же день был избран депутат Юрий Давыдов.