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Новости РязаниПроисшествия

В Рыбновском районе ввели карантин по бешенству

7info

В Рыбновском районе введён карантин по бешенству животных. Постановление губернатора Рязанской области Николая Любимова опубликовано в газете «Рязанские ведомости». 

Очаг заражения находится в доме №11 на улице Солнечной в деревне Раменки Вакинского сельского поселения. Угрожаемой зоной по бешенству объявлена вся территория деревни. 

Карантин продлится до 1 ноября. За это время в деревне должны быть проведены мероприятия по ликвидации очага заразных болезней. 

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Во время карантина в Раменках запрещены выставки собак и кошек, выводок и натаска собак, торговля домашними животными. Кроме того, собак и кошек нельзя вывозить за пределы угрожаемой зоны. 

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