В Рыбновском районе ввели карантин по бешенству

В Рыбновском районе введён карантин по бешенству животных. Постановление губернатора Рязанской области Николая Любимова опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

Очаг заражения находится в доме №11 на улице Солнечной в деревне Раменки Вакинского сельского поселения. Угрожаемой зоной по бешенству объявлена вся территория деревни.

Карантин продлится до 1 ноября. За это время в деревне должны быть проведены мероприятия по ликвидации очага заразных болезней.

Реклама

Во время карантина в Раменках запрещены выставки собак и кошек, выводок и натаска собак, торговля домашними животными. Кроме того, собак и кошек нельзя вывозить за пределы угрожаемой зоны.