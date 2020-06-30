В рязанском селе автомобиль сбил 4-летнюю девочку

-

В понедельник, 29 июня, в 19.15 в селе Красное Сапожковского района машина сбила ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, наезд на 4-летнюю девочку, которая шла с бабушкой по краю проезжей части, сбил ВАЗ-2107 под управлением 35-летнего мужчины. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.