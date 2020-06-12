В Рязанской области выявлено ещё 58 случаев заражения коронавирусом

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В Рязанской области коронавирусом заразились ещё 58 человек. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщила оперативная группа правительства региона.

Ещё 56 положительных тестов направлены на подтверждение в Роспотребнадзор. С их учётом, с начала пандемии COVID-19 в регионе заражены и условно заражены 4401 человек.

– Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объёме, – отмечается в сообщении оперативной группы правительства Рязанской области.