В Рязанской области выявлено ещё 39 случаев заражения коронавирусом

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В субботу, 4 июля, оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о выявлении в регионе ещё 39 случаев заражения коронавирусом.

По данным опергруппы, с начала пандемии COVID-19 официально подтверждён уже у 5 тыс 354 человек.

На подтверждении в региональном Минздраве находятся ещё 40 положительных тестов. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 5 тыс 394 человека.