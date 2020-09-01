В Рязанской области выявлено ещё 29 случаев заражения коронавирусом

Во вторник, 1 сентября, в Рязанской области было выявлено ещё 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

С учётом новых случаев заражения, всего с начала пандемии COVID-19 официально подтверждён у 7 тыс 190 жителей Рязани и области.

На подтверждении в Минздраве находятся ещё 27 положительных тестов.

– Таким образом, вместе с условно заражёнными под контролем врачей 7 тыс 217 человек, – говорится в сообщении опергруппы.

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Также в сообщении отмечается, что все необходимые мероприятия для борьбы с распространением коронавируса в регионе осуществляются в полном объёме.