В Рязанской области продолжаются мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

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Министерство образования и молодежной политики Рязанской области информирует о мероприятиях, которые проводятся к 75-летию Великой Победы.

В настоящее время в регионе проводится комплекс патриотических, образовательных, культурно-просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Ряд из них организован Российским движением школьников. Так, реализуется онлайн-проект «Победный бой62», который направлен на привлечение внимания школьников к памятным событиям времен Великой Отечественной войны через разнообразные форматы заданий. В их числе расшифровка текста, определение места событий по координатам, спортивные упражнения, исполнение песен военных лет и другие. Он реализуется в период по 9 мая.

В День Победы также завершится Всероссийский проект «Наследники Победы», который заключается в исполнении стихов и песен военных лет. Записи публикуются в социальных сетях с хештегами: #НаследникиПобеды, #ВоенныеПесни, #СтихиоВойне.

В рамках флешмоба «Мы все равно скажем спасибо», который проходит по 12 мая, школьники записывают видеопоздравления со словами благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, выкладывают в социальные сети с хештегами: #РДШ, #Мывсеравноскажемспасибо.

В период с 24 апреля по 1 июня жители региона могут присоединиться к акции «Дети войны». Ее участники, изучая семейные архивы, находят родственников, которым в годы Великой Отечественной войны было до 18 лет, публикуют видеоролики с рассказом об отдельно взятом герое в Инстаграм с хештегами: #РДШ, #ДетиВойны. Собранные материалы отправляются на сайт detivoyni.ru, где создается база историй детей войны. По результатам акции будет отобрано 10 историй, по сюжетам которых планируется снять художественно-документальные короткометражные мини-фильмы.

В День Великой Победы стартует фотопроект «Победители», в рамках которого будет сформирован уникальный международный фотобанк из фотографий профессиональных фотохудожников и любителей из разных стран мира.