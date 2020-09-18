В Рязанской области полицейские задержали девять человек, объявленных в федеральный розыск

Оперативники уголовного розыска за прошедшие сутки установили местоположение и задержали девять жителей региона, скрывавшихся от следствия и суда. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» установили местоположение и задержали 32-летнего жителя села Подвислово Ряжского района, скрывавшегося от следствия за подозрение в совершении мошенничества в сфере кредитования.

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» выявили местонахождение 32-летнего и 30-летнего жителей города Касимова, объявленных в федеральный розыск как скрывающихся от суда подозреваемых за совершение краж, а также 30-летнего жителя села Заборье, скрывавшегося от суда подозреваемого в грабеже.

Полицейские отдела МВД России по Московскому району города Рязани разыскали и задержали скрывшегося от суда, обвиняемого за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде 41-летнего рязанца.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с оперативниками из Пронского района задержали объявленного в федеральный розыск коллегами из Киргизской Республики 46-летнего подсудимого гражданина Российской Федерации, скрывшегося от суда за хищение чужого имущества.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из Октябрьского района города Рязани определили местонахождения 45-летнего рязанца, объявленного в розыск полицейскими из города Владикавказа, как скрывающегося от следствия подозреваемого за совершение сбыта товаров и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Полицейские межмуниципального отдела МВД России «Михайловский» установили местоположение двух жителей района – 44-летнего мужчины из села Федоровское и 42-летнего из села Добрые Пчелы, находящихся в федеральном розыске за неуплату алиментов на содержание детей.

Полицейские передали задержанных инициаторам розыска.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.