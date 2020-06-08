В Рязанской области на COVID-19 протестировано почти 50 тысяч человек

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Региональный Роспотребнадзор сообщил, что в рамках массового тестирования населения на коронавирусную инфекцию COVID-19 уже прошли исследование почти 50 тысяч рязанцев.

По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, тестирование на коронавирусную инфекцию позволяет выявить как заболевших на ранней стадии, так и бессимптомных носителей. В Рязанской области уже протестировано почти 50 тысяч человек. Лабораторные исследования на COVID-19 проводятся шестью лабораториями. В настоящее время существует три вида исследований, у каждого из которых свои цели и назначения. Пациентам, имеющим симптомы ОРВИ, а также тем, кто имел контакты с возможным источником инфекции, проводят молекулярную диагностику. Для этого вида анализа берется мазок из носа и ротоглотки. Для подтверждения или исключения наличия инфекции тест выполняется повторно через 10 дней. Также повторное тестирование необходимо при выписке больных COVID-19 из стационара – для этого необходимо получение двух отрицательных результатов с промежутком не менее суток.

Анализ на антитела проводится, чтобы определить наличие иммунных клеток, вырабатываемых организмом при встрече с вирусом. Считается, что наличие этих клеток говорит о перенесенном заболевании и о формирующемся иммунитете.

Анализ позволяет оценить коллективный иммунитет населения нашей страны к COVID-19. Пройти его может любой, кто желает как можно скорее узнать свой иммунный статус по отношению к новой коронавирусной инфекции и при этом не имеет симптомов заболевания и контактов с инфекцией.

Еще один тест для диагностики коронавируса, в том числе у тех, кто контактировал с источником инфекции – вирусные антигены. Это белки вируса, которые распознаются иммунной системой. Но если анализ на антитела исследует наличие их в крови, то этот тест выявляет вирусные антигены в мазке из носа. Отсутствие вирусных антигенов означает и отсутствие у человека инфекции. Но, как и во всех остальных тестах, результат актуален на момент сдачи анализа и не гарантирует, что человек не мог заразиться позже, уже после проведения исследования.