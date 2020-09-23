В Рязанской области капитально отремонтировали мост через реку Лапоток. Об этом сообщила пресс-служба Росавтодора.

Мост, который находится на 317-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий», был сдан строителями с опережением сроков.

Во время ремонта была расширена проезжая часть. Теперь объект соответствует параметрам второй технической категории. Кроме того, были заменены мостовые опоры, балки, специалисты сделали деформационные швы и новое ездовое полотно. Для организации поверхностного водоотвода установили лотки из композитного материала.

На мосту появились пешеходные дорожки, установлено барьерное ограждение. Разметка нанесена из термопластика.

В сообщении Росавтодора отмечается, что деньги на ремонт моста были получены, в том числе, и за счёт системы «Платон».