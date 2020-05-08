В Рязани закроют движение транспорта на двух улицах

С 8 часов 11 мая до 24 часов 17 июня будет перекрыто движение транспорта по улицам Трудовой и Разина. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Причина перекрытия движения – капитальный ремонт теплотрасс. На улице Трудовой закроют участок от пересечения с Куйбышевским шоссе до улицы Ломоносова. На улице Разина – от улицы Трудовой до дома №27/19.
Из-за этого изменятся и маршруты общественного транспорта. В частности, автобус №14 будет ездить по Куйбышевскому шоссе до остановки «Завод Рязцветмет» и там разворачиваться. Маршрутка №68 будет разворачиваться на остановке «Автоцентр».
Учитывайте эту информацию при планировании маршрутов.
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