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Новости РязаниПроисшествия

В Рязани задержан подозреваемый в развращении школьниц

7info

В Рязани задержан подозреваемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности девочек. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о педофиле в Горроще. Мужчина поднимал девочкам юбки и заглядывал под них. В тот же день информация появилась и в СМИ

По версии следствия, всё произошло днём в пятницу, 4 сентября. Сначала мужчина совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки, затем на той же улице в отношении 15-летней школьницы. В обоих случаях насилия к детям он не применял. 

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– Сразу после совершения противоправных действия мужчина скрылся с места преступления. Родители девочек обратились в правоохранительные органы, – говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Рязанской области. 

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 135 УК РФ (покушение на совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста) и ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Подозреваемого удалось задержать оперативно. Им оказался 23-летний житель Рязани. Молодой мужчина уже признался в противоправных действиях.

Сейчас рязанец задержан, следователи просят суд поместить его под стражу. Уголовные дела в отношении мужчины объединены в одно, его расследование продолжается. Подозреваемого проверяют на причастность к подобным преступлениям. 

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