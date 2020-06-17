В Рязани умерла 46-летняя женщина с коронавирусом

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В среду, 17 июня, стало известно о смерти в Рязани 46-летней женщины с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

Пациента имела сопутствующие заболевания, в течение двух недель она была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Точную причину смерти женщины назовут после проведения патологоанатомического и гистологического исследований.