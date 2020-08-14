В Рязани сохранят дом на улице Вознесенской, где жил Циолковский

Подрядчик приступает к разработке проекта по сохранению Доходного дома А.И. Колемина, в котором проживал К.Э. Циолковский на ул. Вознесенской, д. 40. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Нежилое здание в июле 2019 года признано объектом культурного наследия регионального значения. В целях его сохранения администрацией города были организованы торги на право заключения договора аренды недвижимого имущества на льготных условиях.

По итогам мероприятий 25 мая 2020 года с ООО «Циолковский» заключён договор аренды, основным условием которого является сохранение объекта культурного наследия и выполнение требований охранного обязательства и акта технического состояния объекта.

В настоящее время арендатором осуществляются мероприятия, направленные на разработку проектной документации, после согласования и утверждения которой могут быть начаты работы по сохранению здания.