В Рязани сняли видео с комплексом упражнений для людей старшего возраста

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В период самоизоляции важно поддерживать физическую активность. В рамках областной акции «Всегда со спортом» Рязанский областной врачебно-физкультурный диспансер при поддержке Минспорта Рязанской области сняли видео с комплексом упражнений для людей старшего возраста. Простые, но эффективные упражнения помогут пожилым в условиях самоизоляции заниматься самостоятельно.

Заведующая отделением диагностики и восстановительного лечения Юлия Михеева покажет комплекс упражнений, которые позволяют укрепить работу сердечно-сосудистой системы, поддержать мышечный тонус, укрепить иммунитет, а также зарядиться бодростью и хорошим настроением.