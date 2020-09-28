В Рязани продолжаются проверки торговых центров

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора продолжают проверять соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил организациями и учреждениями Рязанской области. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Очередные проверки прошли в понедельник, 28 сентября. В частности, в Рязани сотрудники ведомства проверили торговые центры «Виктория плаза» и «Премьер». Также проверки провели в муниципальных образованиях Рязанской области.
По итогам рейда на некоторые организации были возбуждены дела об административных правонарушениях. Инспекционные мероприятия будут продолжены.