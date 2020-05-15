В Рязани продолжают дезинфекцию подъездов

Санитарная дезинфекция производится ежедневно специальным хлорсодержащим раствором слабой концентрации, рекомендованным Роспотребнадзором.
Сотрудники, задействованные в этой работе, обязаны соблюдать все необходимые меры предосторожности, используя индивидуальные средства защиты. Кроме того, для каждого подъезда должен быть сформирован график с информацией о времени проведения дезинфекции и описанием процедуры.
В перечне обязательных мер – дезинфекция полов первых этажей, входных групп, кабин лифтов, включая кнопки вызова, а также перил, почтовых ящиков, панелей домофонов и кодовых замков. Также обработке подлежат детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы во дворах многоквартирных домов.
Если работы по дезинфекции не проводятся на регулярной основе или проводятся не достаточно качественно, рязанцам необходимо сообщить об этом по телефонам:
— в свою управляющую компанию;
— в оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и ЖКХ – 25-48-69;
— в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области – 21-78-40, 21-78-41, 21-78-24;
— на горячую линию Управления Роспотребнадзора по телефонам – 8 (800) 100-22-62, (4912) 50-64-87;
— единой диспетчерской службы управления ГОиЧС города Рязани – 55-00-41.
По данным управления энергетики и ЖКХ, с начала недели о некачественной обработке подъездов или полном ее отсутствии сообщило более 30 рязанцев. По всем обращениям проводятся проверки.
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