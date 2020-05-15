Пятница, 15 мая, 2020
14.4 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Рязани продолжают дезинфекцию подъездов

7info
-

Санитарная дезинфекция производится ежедневно специальным хлорсодержащим раствором слабой концентрации, рекомендованным Роспотребнадзором.

Сотрудники, задействованные в этой работе, обязаны соблюдать все необходимые меры предосторожности, используя индивидуальные средства защиты. Кроме того, для каждого подъезда должен быть сформирован график с информацией о времени проведения дезинфекции и описанием процедуры.

В перечне обязательных мер – дезинфекция полов первых этажей, входных групп, кабин лифтов, включая кнопки вызова, а также перил, почтовых ящиков, панелей домофонов и кодовых замков. Также обработке подлежат детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы во дворах многоквартирных домов.

Если работы по дезинфекции не проводятся на регулярной основе или проводятся не достаточно качественно, рязанцам необходимо сообщить об этом по телефонам:

— в свою управляющую компанию;

— в оперативно-диспетчерский отдел управления энергетики и ЖКХ – 25-48-69;

— в Государственную жилищную инспекцию Рязанской области – 21-78-40, 21-78-41, 21-78-24;

— на горячую линию Управления Роспотребнадзора по телефонам – 8 (800) 100-22-62, (4912) 50-64-87;

— единой диспетчерской службы управления ГОиЧС города Рязани – 55-00-41.

По данным управления энергетики и ЖКХ, с начала недели о некачественной обработке подъездов или полном ее отсутствии сообщило более 30 рязанцев. По всем обращениям проводятся проверки.

‡агрузка...

Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Власти разъяснили, кто из рязанцев получит 2 тысячи из-за пандемии

Новости Рязани
Министерство труда и соцзащиты Рязанской области пояснило, кому положены выплаты 2 тысяч рублей из-за коронавируса. Пост размещён в группе ведомства в соцсети...
Узнать больше

Рязанские врачи рассказали, как правильно надевать защитные костюмы

Новости медицины
Врачи Рязанской БСМП провели небольшой «мастер-класс» для журналистов и рассказали, как правильно надевать и снимать защитную экипировку. Информация об этом появилась на...
Узнать больше

Опасный дрифт на перекрёстке в Рязани попал на видео

Новости Рязани
В Рязани сняли на видео опасный манёвр на перекрёстке. Запись опубликовал пользователь MrAlexk54. По его словам, запись была сделана...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Майские праздники стали причиной роста заболеваемости коронавирусом в Рязанской области

COVID-19
После майских праздников в Рязанской области отмечен рост заболеваемости коронавирусом. Об этом в интервью телеканалу ТКР рассказал министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий. 
Узнать больше

Ещё в пяти населённых пунктах Рязанской области появился коронавирус

COVID-19
В пятницу, 15 мая, в Рязанской области выявлено 95 новых случаев заболевания коронавирусом. Ещё 91 положительный тест находится на подтверждении. Опергруппа регионального...
Узнать больше

В Рязанской области выявлены новые случаи заболевания COVID-19

COVID-19
В пятницу, 15 мая, в Рязанской области выявлено 95 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф, публикующий официальную статистику. Ещё...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Дачный ответ. Что изменилось в дачном законодательстве

Акценты
Кадастровая палата рассказала о практике применения нового закона о садоводстве и огородничестве
Узнать больше

Рязанское отделение Сбербанка провело виртуальный круглый стол, посвященный вопросам покупки строящегося жилья

Акценты
О новых программах Сбербанка об ипотечном кредитовании и о том, какая сейчас ситуация на рынке жилья рассказали начальник управления по работе с...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Актёры

Акценты
«Из всех искусств для нас важнейшим является кино». С этими словами Владимира Ильича Ленина вряд ли кто-то будет спорить. Особенно актуальны они...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+