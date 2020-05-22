В Рязани продолжается высадка цветов и очистка городских территорий

В сквере имени академика В.Ф. Уткина и сквере на улице Горького высажены свыше 2900 саженцев бархатцев. На Горького также появились 80 кустов бирючины. Дирекция благоустройства продолжает ухаживать за зелеными насаждениями. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
На улице Грибоедова проведена очистка приствольных лунок деревьев от грунтовых наносов. Проводится регулярный полив клумб, выкашивается трава на газонах при помощи триммеров и спецтехники. За прошедшие сутки выкашивание произведено на территории более 39 тысяч квадратных метров. Трава впоследствии вывозится к месту утилизации.
В Рязани проводятся работы по подметанию улиц, сбору случайного мусора, очистке урн, санитарной уборке остановок общественного транспорта. С улиц убрано более 460 несанкционированных рекламных объявлений. Дирекцией благоустройства за сутки с городских территорий вывезены более 300 кубических метров смета и грунтовых наносов.
В работах по благоустройству и уборке города было задействовано более 200 сотрудников и 112 единиц спецтехники Дирекции благоустройства.
Уборка города продолжается в круглосуточном режиме.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram