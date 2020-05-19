В Рязани продолжается уборка территорий и высадка зелёных насаждений

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В Рязани ежедневно проводится подметание улиц, сбор случайного мусора, санитарная уборка остановок общественного транспорта, очистка урн. Так, с улиц за последние сутки было убрано 112 кубических метров смета и грунтовых наносов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В ночь с 19 мая на 20 мая будет осуществляться механизированная уборка проезжей части дорог общего пользования. Вывоз смета и грунтовых наносов планируется с Куйбышевского шоссе и Славянского проспекта с 22.00 до 6.00.

Силами Дирекции благоустройства города, а также подрядных организаций ежедневно проводится окос городских территорий. 18 мая скошено порядка 22800 квадратных метров травы.

Кроме того, в городе продолжается высадка зеленых насаждений. За прошедшие сутки более 2400 саженцев цветов посадили в Молодежном сквере и сквере Победы, 4300 – сквере на Соборной, 1400 – у областного Театра кукол. Цветы, которые появились на клумбах – бархатцы и агератум. Высаживают цветы и ухаживают за ними специалисты Дирекции благоустройства города.

Также весной обрезают декоративный кустарник. Такие работы за сутки проведены в сквере на Театральной площади. В Центральном парке культуры и отдыха, Молодежном сквере, сквере на Горького и других зеленых зонах проводился полив цветов и других зеленых насаждений.