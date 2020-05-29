В Рязани продолжается благоустройство территории вокруг Дворца торжеств

В Рязани продолжают благоустраивать территорию около Дворца торжеств на Московском шоссе. В пятницу, 29 мая, ход работ проверила глава администрации города Елена Сорокина. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Вместе с Сорокиной на площадке также побывали исполняющий обязанности начальника управления благоустройства города Юрий Фурфурак и представитель подрядной организации.
Рядом с Дворцом торжеств обустраивают парковочное пространство, делают тротуары. Уже засеян газон, высажены можжевельники и краснолистные клёны. Подрядчик сообщил, что работы выполнены на 30%.
Деньги на благоустройство этой территории выделены из федерального и областного бюджетов.
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