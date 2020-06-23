В Рязани потеплеет, возможны кратковременные дожди

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В среду, 24 июня, в Рязани потеплеет – днём столбик термометра поднимется до +22…+27°С. Об этом сообщается в метеопрогнозе на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.

Синоптики прогнозируют на завтра облачную с прояснениями погоду, местами возможны кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. Ветер северный, 4-9 м/с, при грозе местами порывы до 15 м/с.

Ночью в Рязанской области также будет не холодно – от +8 до +13°С.