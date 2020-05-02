В Рязани посадили Сад памяти

В субботу, 2 мая, в Рязани, в рамках акции «Сад памяти» в сквере на площади Маргелова высадили 30 саженцев краснолистного клёна. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
В посадке деревьев принимали участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, глава администрации Елена Сорокина, представители правительства региона, руководители органов власти.
В пресс-службе администрации подчеркнули, что мероприятие проводилось при строгом соблюдении правил безопасности из-за коронавируса.
Николай Любимов подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы память о подвиге советских воинов сохранилась и крепла в сердцах людей.
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