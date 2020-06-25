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В связи с проведением капитального ремонта канализационного коллектора в Рязани ограничат движение по улице Островского. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На сайте мэрии Рязани уточняется, что движение будет ограничено с 8 часов 26 июня до 20 часов 2 июля на участке от дома №46 до дома №57 по двум полосам в сторону улицы Стройкова.

Из-за этого изменятся маршруты общественного транспорта. В частности, автобусы №23 будут ездить между остановками Технологический колледж и улица Ленинского Комсомола по улице Островского.

Автобусы №№32, 49, 62, 82 от ТРК «Полетаевский» будут ездить по улице Черновицкой, затем по улице Островского. Маршрутки №58 после Дворца молодёжи будут ездить по улицам Гагарина и Ленинского Комсомола, а троллейбус №12 будет ходить до памятника Полетаеву.

Троллейбусы 5-го маршрута от улицы Строителей поедут до памятника Полетаеву, далее в обратном направлении.