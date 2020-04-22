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В Рязани наградили полицейских, обезвредивших вооружённого рецидивиста

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В Рязани вручили награды сотрудникам полиции, обезвредившим пьяного дебошира с ножом. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Награды сотрудникам ППС лейтенанту Петру Паршину и старшине Николаю Чапкину вручил заместитель начальника полиции полковник Дмитрий Григорьев. Именно эти сотрудники приехали в ночь на 18 апреля в квартиру к рязанке, пожаловавшей на агрессивного брата. Там нетрезвый мужчина напал на полицейских с ножом и был обезоружен и задержан.

Сегодня СК РФ сообщил, что дебошир ранее был неоднократно судим. В отношении него завели уголовное дело по ст.317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Виновному по этой статье может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы. Дебошир по решению суда взят под стражу. 

За профессионализм при выполнении своей работы старшина Чапкин получил звание прапорщика полиции. Лейтенант Пётр Першин награжден Почётной грамотой УМВД России по Рязанской области.

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