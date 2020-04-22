Рязанец пытался зарезать полицейского

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В Рязани суд принял решение взять под стражу 29-летнего мужчину. Его подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области. 

Подозреваемый ранее неоднократно судим. По версии следствия, в ночь на 18 апреля его сестра вызвала полицию,чтобы успокоить агрессивного брата. Нетрезвый мужчина попытался ударить сотрудника органов ножом в живот, но тот сумел отвести удар и обезвредить нападавшего. 

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. По просьбе следователя суд поместил рязанца под стражу.

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