В Рязани молодые парни разграбили клумбу, чтобы подарить цветы девушкам

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В Рязани двое молодых людей испортили клумбу, чтобы подарить цветы девушкам. Об этом сообщается в группе Рязань

Точно место, где молодые люди сорвали цветы не указывается. Автор поста, пожелавший остаться анонимным, написал: «Кто узнал этих Ромео, напишите пожалуйста».

Примечательно, что в комментариях некоторые пользователи пишут, что ничего страшного не произошло. По их словам, так делали всегда, а ловить надо чиновников, ворующих миллионами.