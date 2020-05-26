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В Рязани коммунальные службы ежедневно проводят работы по окосу городских территорий

7info
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По информации Дирекции благоустройства города, покос травы на муниципальных территориях проводится ежедневно при благоприятных погодных условиях. Используются триммеры для покоса и спецтехника. Кроме того, привлекаются к работе подрядные организации.

В частности, с начала сезона в городе проведен покос травы на территории более 380 000 квадратных метров. Еще 8,5 гектаров планируется скосить силами подрядных организаций. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани. 

В МБУ ДБГ действует круглосуточная линия для граждан, на которую можно обращаться по вопросам покоса травы на муниципальных территориях. Телефон: (4912) 70-12-93.

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