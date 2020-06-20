В Рязани изменили маршруты двух троллейбусов

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С 19 июня в Рязани перекрыто движение транспорта в районе дома №37 на улице Маяковского, где находится Сбербанк. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На сайте мэрии сообщается, что причина перекрытия – ремонтные работы на газопроводной трубе.

До окончания работ троллейбусы маршрута №2 будут ездить в сторону Дашково-Песочни по улице Ленина, улице Есенина и Касимовскому шоссе, далее в обратном направлении по маршруту.

Троллейбус маршрута №16 будет разворачиваться на Соборной площади.