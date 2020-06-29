В Рязани из-за аварии отключили холодную воду на нескольких улицах

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В понедельник, 29 июня, в Рязани из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе отключили холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На сайте мэрии сообщается, что до 17 часов воды не будет в домах №№15, 15 корпус 1, 17, 19, 19 корпус 1 на улице Новосёлов.

До окончания ремонтных работ останутся жильцы улиц Путевой, Гражданской, 2-я Красная, домов с 1 по 25 на улице 1-я Красная, а также домов №№2А корпус 1, 2Б, 2В, 5, 5А, 11, 15, 17, 17 корпус 1, 17 строение 1 на проезде Шабулина.

Кроме того, до окончания работ не будет воды в домах №№28, 32, 34/6, 36, 33, 33А, 35 и с корпусами; домов №№2/23, 3 (д/сад №73), 4, 4А, 5, 7, 9 на проезде Островского и дома №21 корпус 1 на улице Островского.