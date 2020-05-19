В Рязани ежедневно проводят санитарную очистку города

Как сообщают в МКУ «Управление по делам территории города Рязани», несмотря на действия ограничительных мероприятий, санитарная очистка областного центра проходит ежедневно. Сотрудники учреждения регулярно обследуют город на предмет выявления замусоренных территорий и стихийных свалок, в том числе и по обращениям граждан, а также соблюдения Правил благоустройства.
Так, 19 мая была произведена уборка древесных отходов и окос травы по ул. Интернациональной. Кроме того, организованы работы по выравниванию участков дорожного полотна с использованием асфальтобетонного гранулята по ул. Зубковой.
Контрольные мероприятия МКУ «УДТ» будут продолжены.
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