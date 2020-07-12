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В Рязани дежурные группы откроются в 109 детских садах

7info

Со среды, 15 июля, в 109 детских садах Рязани откроются дежурные группы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

На сайте мэрии сообщается, что группы откроют в соответствии с распоряжением губернатора Рязанской области Николая Любимова. Всего будет открыто 555 дежурных групп. Посещать детсады смогут дети, у которых оба родителя (законных представителя) работают в период действия режима повышенной готовности.

В сообщении также отмечается, что в группах будут находиться не более 12 детей. В них будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора и Минобра. Родителям необходимо будет предоставить справки с работы о необходимости их присутствия там, а также из больницы, о том, что ребёнок здоров и не имел контактов с заболевшими коронавирусом. 

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