В РГУ имени Есенина из-за эпидситуации перевели на дистанционку 13 групп

В РГУ имени Есенина 13 групп переведены на дистанционное обучение. Об этом, со ссылкой на пресс-службу вуза, сообщает «МК в Рязани».

Сообщается, что решение о переводе студентов на дистанционку руководство учебного заведения приняло из-за нестабильной эпидемиологической обстановки.

Часть групп занимается дистанционно с 16 сентября, часть с понедельника, 21 сентября. Известно, что вне стен РГУ занимаются представители института психологии, педагогики и социальной работы, семь групп института естественных наук, четыре группы физмата, 1 спортфака.

Напомним также, что с начала года РГУ заявлял о том, что в вузе будет введено смешанное обучение. Первокурсники посещали занятия, а для студентов других курсов было организовано не менее 50% дистанционных занятий.