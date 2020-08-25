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Новости РязаниОбщество

С 1 сентября РГУ частично перейдёт на дистанционное обучение

7info

На сайте РГУ имени Есенина опубликован приказ ректора вуза Андрея Минаева об организации обучения студентов с 1 сентября. В нём говорится, что не менее 50% учебных занятий должны быть предусмотрены в дистанционном формате. 

Новые требования к организации учебного процесса вызваны пандемией коронавируса. Обучение в вузе будет организовано согласно рекомендациям Роспотребнадзора. 

С 1 по 30 сентября студенты 1-го курса будут заниматься очно, затем в смешанном формате. Остальные будут учиться так с 1 сентября и до особого распоряжения. 

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Приказ ректора предписывает проводить дистанционно не менее 50% занятий, преимущественно лекций. 

При составлении расписания очных занятий учебные группы постараются максимально разобщить. Лабораторные работы, которые требуют личного присутствия студентов, будут проводиться с учётом социальной дистанции. 

Любые занятий, в которых принимают участие более 30 человек, предписано проводить в дистанционном формате. 

С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь

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