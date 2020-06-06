В реке Трубеж в Рязани поднялся уровень воды

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На реке Трубеж в Рязани поднялся уровень воды. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В мэрии отметили, что из-за этого сотрудники Дирекции благоустройства провели обслуживание понтонного моста у Кремля. По нему можно попасть в посёлок Остров.

Состояние понтонного моста во время паводка будет проверяться регулярно. В случае необходимости специалисты поправят пролётные сооружения.

В случае необходимости жители Острова могут в диспетчерскую Дирекции благоустройства Рязани по телефону (4912) 70-12-93.