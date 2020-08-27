В Пронском районе во время ДТП загорелся автомобиль: есть погибший и пострадавший

ДТП, в результате которого погиб человек, произошло в Пронском районе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в среду, 26 августа, в 12.40 на 241-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий». 33-летний водитель из Оренбургской области, ехавший за рулём автомобиля «Ауди А3», врезался в «Киа Сид» под управлением 57-летнего жителя Тверской области. После удара «Ауди» загорелась.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля «Киа». Пассажир «Ауди» получил травмы – 34-летнего мужчину госпитализировали.

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По факту аварии проводится проверка.