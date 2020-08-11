В Пителинском районе сбили насмерть 21-летнего пешехода

В понедельник, 10 августа, в 21.20 на 64-м километре автодороги Шацк – Сасово – Касимов в Пителинском районе был сбит 21-летний пешеход. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Наезд на молодого человека, который шёл вдоль проезжей части, совершил 52-летний житель Москвы, управлявший автомобилем «Ленд Ровер». От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.

По факту происшествия проводится проверка.